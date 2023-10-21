台灣大贊助日月潭音樂會已邁入第15年，每年精心思考活動主題，今年以「Gen. AI 綻燃‧愛」演繹26首精彩曲目，融入AI科技元素並搭配480秒璀璨煙火。台灣大總經理林之晨更以AI多重角色驚喜現身，揭開序幕，稱自己是「元宇宙最強AI主持人」，他還運用MyMoji數位分身與日月潭國家風景區管理處簡慶發處長隔空「尬舞」，台灣大董事長蔡明忠更於現場捐款台灣兒童早療協會200萬元。

音樂會由歌后接班人艾薇、實力唱將卓義(山在上的峰)輪番登場，搭配樂興之時75人編制的管絃樂團，古典與流行音樂交織，演繹26首精彩曲目，特別的是今年台灣大運用內部同仁AI演算的創意作品，將AI力量融入表演節目、演奏曲目中，更特別的是參與AI創作的人員都是來自門巿暨通路策略、中小企處等非IT背景的員工。

林之晨表示，過去一年，ChatGPT竄紅，生成式AI應用爆發性成長，今年台灣大以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，訴求人們在進入AI Generation善用科技之餘，更應以科技連結情感，當AI不斷改變我們工作和生活各個面向時，人類必須重新面對生命的本質、定義新的生命意涵，綻放、燃燒我們最獨特的愛與熱情。

台灣大總經理林之晨以AI多重角色驚喜現身，揭開序幕。（台灣大提供／陳大任台北傳真）

台灣大董事長蔡明忠（後排中）、總經理林之晨（後排左三）帶領表演人員與觀眾合影。（台灣大提供／陳大任台北傳真）

開場曲目就以擁有AI超級助理Jarvis的《鋼鐵人》電影組曲搭配首發煙火，在空中排出「TWM」代表台灣大的英文縮寫字樣，掀起音樂會的第一波高潮。舉重女神郭婞淳，則在製作單位的巧心安排下，透過AI預先搜錄她以往公開談話的聲音，辨識她的音色音質和咬字等特性，自動生成她的模擬聲線，再運用影像AI技術，讓「AI郭婞淳」以十足未來感和科技女神感的全新造型，在舞台上與艾薇、卓義(山在上的峰)共同演唱《天空沒有極限》，讓在台下的郭婞淳本人和所有觀眾驚嘆不已。

樂興之時管絃樂團演繹由奧地利組織Karajan Institute用AI續寫的貝多芬遺作《第10號交響曲》；音樂會中，經典女孩、富邦悍將應援團團長Travis熱血演出，重現棒球經典賽「台式應援」，啦啦隊聲響徹日月潭湖畔，帶領民眾重回2022年FIFA世界盃、2023年世界棒球經典賽，凝聚熱血與感動。

台灣大日月潭花火音樂會不僅是音樂交響盛宴，更致力回饋社會，歷年來累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元，今年台灣大協助公益團體「臺灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾一起幫助早療孩童。音樂會精彩影音內容亦將在活動落幕之後於台灣大MyVideo、台視等頻道上播出。