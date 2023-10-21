21日上午9點多，國3發生4死22傷重大車禍，釀禍的遊覽車司機遭控全程飆車，時速高達近120公里。車禍也引發網友討論，詢問遊覽車坐在哪個位置最安全？對此業者表示，正常情況下，駕駛座後面的位置是最安全的。

耀群科技公司員工旅遊，卻變成惡夢一場。遊覽車疑超車不慎，撞到前方汽車，兩車就這樣內外側交互撞擊，最終轎車上2人死亡，遊覽車後排一對母子也喪命。乘客指控司機開快車，且多次連續變換車道，事發前還不斷按喇叭催促前車。

有鄉民詢問，遊覽車到底坐哪最安全？6年前蝶戀花遊覽車翻覆事件時，就有不少人詢問。當時有業者受訪指出，駕駛座後方前三排是最安全的位置，原因在於若發生車禍，司機會基於自我防衛本能，轉動方向盤讓自己避開危險，因此駕駛座後三排較能躲過一劫。相反地，後方三排以及前軸右後方，因為靠近引擎以及油箱，碰撞時容易起火，相對危險。事實上，蝶戀花遊覽車翻覆事件存活的11名乘客，幾乎都是坐在左側，也就是與駕駛座同一側。

遊覽車公會全聯會祕書長陳日中則直言，遊覽車內沒有真正比較安全的地方，真正降低風險的方法就是繫好安全帶，並且在上車時確認好逃生門與天窗位置，了解如何操作。過往就有數據顯示，重大車禍發生後，繫上安全帶的死亡率可以減少60%，翻車狀況下，更可以減少80%。