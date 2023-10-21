李玟21日在湖北武漢石門峰紀念公園安葬，與大陸歌手姚貝娜等名人同一墓園長眠。（封面新聞）

墓區布置了「李玟紀念展」宣傳海報，採用李玟最喜愛的紫色，寫著「武漢姑娘」字樣。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，「武漢姑娘」歌手CoCo李玟21日在湖北武漢石門峰紀念公園安葬，與大陸歌手姚貝娜等名人同一墓園長眠，現場有數千粉絲從各地而來，送別偶像。現場還舉辦CoCo李玟紀念展，展期22日起到2024年5月31日。李玟家人於會後委託律師表示，已正式去函香港特區法院「死因裁判庭」，要求調查李玟死因，並聲請進行公開聆訊。

李玟的母親、兩位姊姊及在漢親屬出席了安葬儀式。同日，李玟父親的骨灰也一同安葬於此。

大陸封面新聞報導，現場沒有多少悲戚氛圍，歌迷笑著回憶她20多年前「萬人迷」演唱會上的時尚，回憶她5年前綜藝節目上的唱跳，回憶開車聽歌時「別人合唱的部分直接跳過，只聽她的聲音」。

「她喜歡笑，也喜歡我們笑。」成都粉絲焦女士說，希望李玟能聽到粉絲們在她周圍歡聲笑語。

澎湃新聞報導，李玟1975年在香港出生，童年隨母親前往美國生活。李玟母親出生於重慶，後為躲避戰火隨家人輾轉四川各地，之後與家人一起離開四川到武漢，再前往上海學醫。李玟曾在2000年在武漢開演唱會時提到，她的舅舅一家就住在武漢。李玟也曾在2022年於武漢舉行的第36屆大眾電影百花獎閉幕式上說：「我是武漢姑娘啦！武漢姑娘回家啦！」

2023年7月5日晚，李玟的姊姊李思林發布微博稱，李玟於數年前不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，於2023年7月2日在家中輕生，送院後於2023年7月5日與世長辭，年僅48歲。

粉絲李女士說，李玟留給公眾的印象總是自信陽光、積極向上的，以至於她離世的消息傳來，粉絲才知道她已經與病痛抗爭了那麼久。「今年初她發微博，說小時候因腿部發育問題做手術，留下了隱患，舊病復發，但她還是跟粉絲發語音，說會好起來。沒想到她陽光開朗的狀態後邊，有這麼多痛苦折磨。」

安葬現場笑與淚並存，粉絲希望在她身邊留下歡笑聲。李玟的墓位背靠山坡，前臨一條分布著小瀑布的溪流。她的右側是音樂人姚貝娜，隔溪相望的是多位教育家。

墓區布置了很多「李玟紀念展」的宣傳海報，採用了她最喜愛的紫色，上邊寫著「武漢姑娘」字樣。10月21日下午，這裡會舉辦長期展覽，供粉絲前來懷念。

62歲武漢張姓市民早上8點趕到現場。他坦言不是李玟粉絲，不過被她在國內外歌壇拚搏、與病魔鬥爭、以陽光積極形象鼓勵粉絲的精神感動，「來送送我們武漢的姑娘」。

19歲小李是華中師範大學大一學生，他受網友委託，捧著兩束鮮花而來。「我是在綜藝節目知道她的，一下就喜歡上了。有人說她的歌太老了，過時了，我覺得經典永不過時。更重要是她的精神，給我們年輕人很多啟發。」

成都粉絲焦女士說，李玟去世的消息，她消化了半個月才接受，「她出道21歲，我23歲，喜歡到現在。她是我唯一的偶像。」

焦女士指出，她昨天還在上班，下班之後趕飛機連夜到武漢送別李玟，「大家沒有悲戚戚的。一起看她20多年前的萬人迷演唱會，討論她春晚上的洋氣。她喜歡笑，也喜歡看粉絲們笑。希望她能聽到我們在她周圍的歡聲笑語。」

河南信陽孟女士昨夜輾轉更換汽車、火車到了武漢，她說自己車裡只有李玟的音樂，「別人跟她合唱的部分我都直接跳過，只聽她的聲音。這輩子不會再喜歡別的明星了，感覺失去了一種支撐。」

上午11點11分，李玟的骨灰被護送到墓位。隔著溪流目送的粉絲，情緒一度激動起來。有人流著眼淚向對面大喊「coco」，有人默默雙手合十，向對岸低頭祈禱。

「她生前說擔心大家把她忘了。不會的。」孟女士說，會把李玟所有的歌曲全部存在USB，「所有的懷念都在歌曲裡。聽她的歌，就不會忘記她。」