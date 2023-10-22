一代女神利智是「功夫皇帝」李連杰第二任妻子，兩人結婚超過20年感情相當甜蜜，還有2個寶貝女兒Jane和Jada，今年從他們一家人合照都能發現女兒們和女神媽越來越像；李連杰和利智的學霸大女兒Jane日前曬出近照，被網友發現根本神複製利智的大眼和豐唇，盛讚利智基因太優良。

李連杰與利智大女兒Jane是哈佛大學學霸，不時會透過社群分享在國外生活的近況，20日她在Instagram曬出一張45度角自拍近照，輕描淡寫地表示，「1 year in nyc」還加上比愛心手勢表情符號。

許多網友注意到Jane隨著年紀增長越來越像女神媽，尤其一雙大眼睛和豐唇幾乎神複製利智，讓人不禁讚嘆，「漂亮的女孩」、「Jane越來越漂亮了」、「現在像個小女人」。其實過去Jane因為與邱淑貞女兒沈月參加同場活動，外貌被拿來比較，但她招牌的甜美笑容，被與沈月讚是不同類型的美。

利智是李連杰的第二任妻子，曾經以36F、22、36的完美身材奪下亞洲小姐冠軍，還獲得倪匡形容是「五十年難得一見的美女」，與李連杰結婚後生下2個女兒Jane和Jada。但近年利智鮮少公開露面，僅在2021年跨年夜李連杰一家人聚餐全家福中露面，臉上有了歲月痕跡，但氣質、體態依舊維持地相當好。