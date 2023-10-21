桃園市1名黃姓國小男老師因為1名學童多次不交作業、不聽話而心生不滿，竟當著全班同學面前公然辱罵學童「懶蟲、爛家長教出這種爛小孩」、「全家都不要臉」，遭學童用錄音筆錄下，家長得知後提告，黃姓老師被依誹謗罪，判刑5月，可易科罰金。緩刑3年，條件是支付公庫10萬元。

判決書指出，桃園市1名黃姓國小男老師2020年起擔任該名學童的老師，2022年2月因為該名學童多次不交作業、不聽服老師指令等，而心生不滿，竟當著全班同學面前公然辱罵學童「懶蟲」、「你有病是嘛」、「回家跟你媽說，老師罵你有病」甚至將學童的家人都罵進去「你要不要臉啊你？全家都不要臉」、「混帳東西」、「你死人是不是」、「爛」、「爛就是爛」、「這種爛家長教出這種爛小孩」等語。過程全被學童以錄音筆錄下，返家後告訴家長，因而提告。

法官審酌，黃男身為老師，對於學子未遵守班級規範，並未能本於教育理念，諄諄教誨，卻以前揭言語在公開場所公然侮辱、誹謗學童及其父母，造成一家人精神及心理傷害，影響男童心理健康發展，考量他坦承犯行，犯罪動機是教育學生向學，卻無效果，一時失慮、手段失當，依對少年誹謗罪判刑5月，可易科罰金。緩刑3年，條件是支付公庫10萬元。可上訴。