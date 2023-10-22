2024總統大選，「藍白合」談判陷入僵局；民眾黨總統參選人柯文哲鬆口，「下禮拜四會公布」。媒體人吳子嘉預測，柯文哲會當副的，因為他有立委在手上，是關鍵少數，到時會是有兵權的副總統，可以要求人事權，權力跟總統幾乎一樣大。

吳子嘉21日在《董事長開講》網路直播節目中表示，「藍白合」最後進入談判的關鍵時間，是在11月2日到20日，中間有兩個禮拜是密集溝通、談判，搞不好會拖到19日晚上，才會出現結果，他認為，一定會合。

民眾黨立委陳琬惠表示，柯文哲一直都處於很有信心的狀態。吳子嘉則認為，現在兩個人都要當正的，所以時間還很早；到19日的時候，柯文哲可能會當副的。柯文哲若當副總統，跟別的副總統不一樣，他有立委在手上，侯友宜如果敢把柯文哲冰起來，柯文哲當然可以自己開記者會，就會天天被堵麥，會成全台灣聲量最高的副總統。

吳子嘉接著指出，柯文哲有立委，是關鍵少數，所以你不聽我的，我的立委就跟你翻桌。所以到時柯文哲會是有兵權的副總統，可以要求人事權，也可以參加國安會議、可以指派行政院副院長。也就是說，柯文哲以副總統贏得政權，跟他以總統贏得政權，道理是相同的，權力幾乎一樣大。但若柯文哲當正的，控制不住國民黨黨團，國民黨黨團搞不好每天罵他。

吳子嘉更點出，根據《美麗島電子報》民調，柯文哲跟侯友宜兩人若單獨選，都輸給賴清德15％以上，而這樣的民調也讓他們非合不可，否則就是一條死路，所以一定會合，才有活路。