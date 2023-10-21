具俊曄先前被大S前夫汪小菲爆料「人跑了」，對此他近日出席台北展覽，反批時間會證明一切，「時間久了大家都會知道是假的，他（汪小菲）也才不會再說謊」，對此，汪小菲沒回應，但張蘭在直播反諷具俊曄沒有資格說別人，「住別人家還有什麼資格？」

汪小菲日前在直播中點名「光頭」說：「那個光頭根本不在台北住，他跑了」，還傳出疑似有意復婚，但汪小菲否認此事。而具俊曄最近為宣傳展覽現身，不願意提到汪小菲的名字，但說「大家都很清楚，我們就點到為止」，「想跟大家說不要相信他，時間久了大家都會知道是假的，他也才不會再說謊，如果聽信的話，他就會繼續講下去」，更心疼愛妻大S因此壓力很大。

張蘭批評具俊曄。（圖／翻攝自微博）

對此，汪小菲沒回應，僅發文宣傳餐飲事業，張蘭則在直播中稱：「另外呢，他們也怕我把他們的黑材料說出來，花了不少錢啊，想封我的口」，疑似暗示手中有跟大S有關的證據，接著諷刺說：「咱們這點破事，不要再拿到公眾平台上說了，還會乾點什麼呀，一會說把尿一會又說不把尿，一會又說親親多無聊啊，太噁心了」。

消息很快的張蘭似乎已經看過具俊曄這次展出的畫作，酸說：「弄個那個什麼畫作業還打個馬賽克，那都是我玩剩下的，住著人家的家還說著別人，想想這人都噁心，他們在逼我拿證據呢」，引來網友回應：「有證據建議直接曝」、「有證據咱不上咱就上鏈接」、「有證據，依你的個性早就爆了」。