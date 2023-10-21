今年第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮的男主角獎競爭十分激烈，堪稱死亡之組，入圍的包含吳慷仁《模仿犯》、李銘忠《台灣犯罪故事-生死困局》、姚淳耀《模仿犯》、蔡昌憲《牛車來去》、薛仕凌《台灣犯罪故事-出軌》，在頒獎前卻發生小插曲，竟有一名「外送小哥」闖入，令眾人十分驚訝。

稍早頒發「戲劇節目男主角獎」之前，主持人鍾欣凌到台下訪問緊張的入圍者們，怎料問到入圍者吳慷仁時，卻突然大喊：「慷仁哥你有外送！」接著就跑進一位「金鐘外送小哥」揹著外送箱站在他面前，鍾欣凌接著示意吳慷仁：「來看看是什麼，自己拆開！」吳慷仁打開外送箱後發現，其實是個空的長方形大盒子，原來這是「金鐘獎獎座的盒子」，鍾欣凌解釋：「裡面是空的，麻煩你等一下自己上台，把自己的金鐘獎放進去。」吳慷仁點頭表示理解。

緊接著上一屆視帝陳亞蘭頒發「男主角獎」，正當所有人以為得獎男星可能會是吳慷仁時，陳亞蘭卻宣布該獎由薛仕凌拿下，畫面曝光後，眾多網友直呼：「尷尬的盒子」、「慷仁只剩空盒」、「拿空盒真的哭」、「慷仁空盒請留著，明年走紅毯帶著來。」