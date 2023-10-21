資深藝人歐陽龍、傅娟的小女兒歐陽娣娣，跟隨兩個姊姊妮妮、娜娜進軍演藝圈，最近被目擊參加女團選秀節目《創造營5》的面試，今（21日）有網路消息傳出，歐陽娣娣曾報名音樂綜藝《愛唱歌的大學生》但海選階段就被刷下；稍早，歐陽娣娣親自澄清了。

根據《新浪娛樂》報導，歐陽娣娣否認參加過《愛唱歌的大學生》海選，但承認該節目有來邀約，因自認不適合便婉拒，「感謝大家對娣娣的關注，我們會繼續努力練習，早日展現給大家更成熟的一面」。

歐陽娜娜已在大陸演藝圈深耕多年，知名度頗高，曾傳出半年賺進3億台幣的消息，而今年19歲的歐陽娣娣，有意跟隨姊姊的腳步，將重心移往大陸，除了接拍陸古裝劇《當家主母》丫鬟一角正式出道，也錄取北京電影學院，最近還被發現參加《創造營》第5季的面試，預計12月在泰國開錄，將與女團「AKB48 Team SH」成員朱苓、吳安琪、桂楚楚以及曾參加韓國選秀節目《Girls Planet 999》的蔡冰一較高下。

歐陽娜娜、歐陽娣娣都把重心放在大陸。（圖／微博@歐陽娣娣）

而網路謠傳歐陽娣娣參加另一檔音樂綜藝《愛唱歌的大學生》海選的畫面，她標號第14號，演唱南拳媽媽的經典歌曲《下雨天》，被評審評價「音準待提高」而遭淘汰，引發網友熱議，不過歐陽娣娣稍早已駁斥謠言，承諾會繼續努力，感謝外界關注。