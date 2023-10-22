女星陳雨杉（原名：陳柏渝）過去演出過歌神張學友MV，也曾參加香港古惑仔系列電影，2008年她挺著孕肚，風光嫁給五分埔老闆張嘉麟，2016年低調離婚，2年後她才鬆口證實恢復單身。陳雨杉後來上節目，自曝婚變始末，她回憶當年歷經婆婆罹患腦癌、丈夫事業低潮，生活的殘酷磨滅了兩人感情，導致婚姻後期她與前夫相敬如「冰」，前夫甚至連買早餐都不買她的份，直到要離婚，張嘉麟才說出心裡話。

陳雨杉過去上《單身行不行》分享婚變的痛心經歷，回憶起前夫她甚至在唱歌時落淚，坦言對張嘉麟仍有感情，她表示兩人認識之初，張嘉麟對她很好，知道很多藝人除了本業會想學其他東西，「當一個男人他會願意帶妳去他的工廠，或是他帶妳去國外，教你怎麼要去找衣服、批衣服」，就知道對方已經把妳看做一輩子的伴侶了，沒想到兩人結婚後接連遇到不好的事。

淚崩8年失婚還深愛前夫！女演員風光嫁小開下場有多慘？

陳雨杉指出，當時兩人交往兩年多就結婚，接著生下兒子，而兒子一歲多時店裡生意就開始走下坡，婆婆貼心知道陳雨杉要工作太累，便扛起照顧孫子責任，未料一年多後病倒，檢查後發現時腦癌第四期，婆婆辛苦對抗病魔3年後去世，而陳雨杉在婆婆生病期間將孩子改請媽媽照顧，夫妻倆也暫時分居，感情因此轉淡。

種種打擊下，陳雨杉和前夫變成陌生人，前夫跟她吃飯時為了接電話會刻意跑到外面才接，買早餐還會省略陳雨杉的份，每次陳雨杉想攤牌，前夫卻冷處理不願跟她吵架或溝通，就連生了第二胎也無法加溫感情，有天陳雨杉提離婚，張嘉麟才表示自己沒有不愛她，然而因為多年來被壓力打擊，心累了，知道她要照顧小孩，只能將苦往肚裡吞，以為這是一個男人表現愛的方式，卻讓陳雨杉心死決定離婚。