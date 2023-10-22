大陸女星周也出道前就憑藉清新美貌獲封「小章子怡」，正式出道後，因演出電影《少年的你》被大眾認識，今年她在古裝劇《護心》中演出雁回一角，除演技受到外界肯定外，她的高顏值也讓網友讚嘆，而日前她與迪麗熱巴、秦嵐同框合影，美貌也沒被比下去；如今她過往的證件照被挖出，再次讓網友驚艷。

周也日前出席活動與迪麗熱巴、秦嵐同框，三人美貌立刻引發討論，不少網友直呼「20的清冷、30的明豔、40的優雅」、「她們靠在一起的畫面真的對我眼睛很好」、「現場粉絲的尖叫聲真的完美表達出我的心情，她們真的太美了」其中不少人驚艷，當中年紀最小的周也竟沒被兩位女神比下去，成功引起網友關注。

周也曾分享自己的證件照。（圖／擷取自微博）

然而，先前有網友翻出2020年周也在微博上分享的證件照，周也當時透露，自己花6塊人民幣（約台幣26元）就搞定畢業證件照，連媽媽都直呼：「太省錢啦」，照片中可見臉上帶著淡妝的周也，並沒有受到俗稱「照妖鏡」的證件照影響，顏值依舊在線。

周也自出道前美貌就備受關注。（圖／周也微博）

事實上，周也在學生時期就曾被封為「最美考生」，成績優異的她錄取了北京電影學院，與關曉彤是同班同學，且剛入學她就被稱為「北電校花」， 之後再憑氣質出眾的畢業照一度登上微博熱搜；然而，周也的美貌其實是遺傳自父母的好基因，過去周也曾在綜藝節目《中餐廳》中與爸爸媽媽同框，雖然當時周也父母已年過半百，但兩人的高顏值卻成為整期節目最受關注的地方。