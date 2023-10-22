隨著選舉行情正式起跑，投資人該如何精挑好股？今年低檔布局大賺逾5成的台股贏家在此分享，他們現階段的投資心頭好。

近來台股震盪、 操作難度提高，「選股不選市」幾乎是市場共識，業內億元操盤手鬼山人、產業隊長張捷，今年以來看對趨勢，分別在低點布局廣達、奇鋐、 定穎等大漲超過5成的股票，展望第四季布局重點，他們在此分享現階段持股觀察名單。

AI多頭指標矽智財 題材滿手

首先，IC設計族群中的IP股是AI多頭的重要指標，「只要大盤恢復漲勢，配合它自己當時的故事，就會有上漲的氣勢。」鬼山人指出，尤其第四季微軟將推出「雅典娜」（Athena）AI晶片，這款用於資料中心伺服器的晶片，被認為將可為ChatGPT背後的各類軟體提供動力，目標是降低成本，並減少對AI晶片供應商輝達的依賴。外傳該款晶片將採用台積電5奈米製程打造，預料將與輝達頂級AI處理器H100競爭，此動作有利於開發ASIC晶片矽智財的業者，因此像世芯－KY、創意等，都值得留意觀察。

而同為IP股的巨有科技，技術層次雖然沒那麼高，但受惠台積電訂單加持，市場預估，今年第四季委託設計（NRE）專案收入會更高，全年EPS（每股稅後純益）有機會上看8元，明年除7奈米專案帶動營收、獲利走高，又獲台積電12、16奈米授權，大舉搶攻世芯－KY、創意把資源導入先進製程後所空缺出來的成熟製程ASIC市場；市場預估，巨有科技明年營收仍有成長5成以上機會、EPS將挑戰10元，整體爆發趨勢與3年前的創意、世芯－KY雷同。

至於其他AI股族群的「上漲故事」，一者是輝達GPU從H100轉到下世代晶片Blackwell架構的B100，此轉變下，伺服器的廣達、水冷散熱的奇鋐、機殼的勤誠等，是目前預估的受益者。值得注意的是，神達子公司神雲科技是雲端伺服器大廠，投入高效能運算（HPC）以及AI伺服器產品多年，今年7月傳已承接英特爾資料中心業務，AI伺服器也逐漸加溫。

先前神達股價從30元附近拉到57.4元，目前在40元附近盤整，已跌破每股淨值45元，在明年業績帶動下，未來股價有挑戰60元的實力。

不過，鬼山人提醒，AI概念股雖是大勢所趨，但整體籌碼呈滾量下修狀態，不宜貿然進場，以不追高較能控制投資風險。例如板卡大廠技嘉公布9月營收創高，次交易日股價開高走低、利多不漲反跌，就要留意籌碼凌亂的問題，宜止跌回穩再介入。