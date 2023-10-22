根據《財訊》報導，自從中國科技大廠華為無預警發表全新5G手機以及在深圳自建晶圓廠的消息不斷釋出之後，美國政府的警戒線再度升高。然而，這次華為的復出有備而來，正是華為創辦人任正非在慘遭美國禁令封殺期間，決心背水一戰的反擊行動。

《財訊》報導指出，經過4年多來的沉潛，任正非這次在中國媒體面前更顯得有信心了。三個月前，華為發表盤古大模型，是擁有千億參數的大模型。任正非首度表示，未來，華為一個AI運算叢集能管理幾十萬片板卡，支持超高速互聯、超高效的液冷散熱、瞬間爆發式供電，「這些我們都不弱於美國。」

他也強調，中國當地已經有三十多個作業軟體都是基於鴻蒙開源架構建立而成，涵蓋各種3C電子以及智能家用產品等，用戶高達六億個，世界排名第三。

《財訊》分析，當市場聚焦華為如何在硬體上有所突破之際，不能忽視的是，有了任正非坐鎮，華為正在建構雲平台底座，在雲端提供豐富的軟體系統與服務。任正非期許，要在這一片「黑土地」之上，與生態圈的夥伴們，種植出更多的果實。