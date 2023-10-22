根據《財訊》報導，台北漢來大飯店10月7日試營運，這是漢來開業28年來首度跨出南台灣。國揚集團創辦人侯西峰的2女兒侯嘉騏、兒子侯淳淯和小女兒侯宣羽首度共同現身出席記者會，只是仍不改低調作風，3人在活動結束後就快閃離開。

根據《財訊》報導，侯西峰育有3女1男，除了長女侯思羽外，其他都在集團內任職。今年36歲的侯嘉騏是學霸，擁有史丹佛大學生物工程博士及哈佛大學應用會計碩士學歷，目前擔任國揚集團總管理處運營長、漢神百貨董事長及籃球T1聯盟高雄全家海神的領隊等職務，接班呼聲最高。

侯淳淯則任漢來飯店事業群副董事長、漢來物業管理顧問公司副董事長，及漢齊科技負責人。《財訊》報導指出，漢齊科技是紅利積點服務公司，提供國揚集團旗下的漢來美食、漢來大飯店、國揚建設的累點服務。

么女侯宣羽去年研究所畢業後回到台灣，因為對美食很有興趣，加入漢來美食，擔任執行辦公室總監。