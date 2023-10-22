根據《財訊》報導，本次亞運台灣男子選手許皓鋐接連打敗世界排名前三的韓國選手申真諝、朴廷桓以及中國選手柯潔獲得金牌，拿下台灣圍棋史上第一面亞運金牌，令國人振奮。台灣的圍棋實力得以展現在世人眼前，歸功不少人的努力，除了封測大廠矽品創辦人林文伯，於1998年成立海峰棋院，中環集團董事長翁明顯也是其中一位關鍵人物。

《財訊》報導指出，翁明顯出了名的愛下圍棋，棋齡超過50年。他對在2000年與中環公司共同出資，捐贈成立「臺灣棋院文化基金會」，培養台灣職業棋士，至今也邁入23個年頭。

近年還贊助中環盃圍棋賽、台灣圍棋職業賽如中環碁聖賽、天元賽、國手賽，提供職業選手發揮的舞台，是台灣圍棋實力向上提升的關鍵。《財訊》也發現，此次許皓鋐的父親在受訪時，便特別感謝林文伯成立的海峰棋院，以及翁明顯的台灣棋院，讓許皓鋐在兩大棋院長期訓練資助下，成為新一代的台灣之光。

根據《財訊》報導，至於翁明顯個人出於愛才惜才，曾經贊助前台灣棋王周俊勳赴中學棋5年，更是旅日棋士張栩的義父，協助張栩取得日本棋界名人、王座、天元、碁聖、十段五個頭銜，並獲得日本棋界平成四天王美名。