2024總統大選在野整合進度緩慢，各界呼籲雙方主帥應見面直球對決。民眾黨總統參選人柯文哲也爆，跟國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜都見過面了；朱也證實此事，並說目前正逐漸建構基礎，也將觸及到最後的正、副總統人選。國民黨副主席連勝文21日接受港媒專訪時建議，藍白應就產生人選的方式，訂定「模擬考」機制，能跟真正大選結果越接近越好。

連勝文接受《中評社》專訪時談到，「模擬考」勢必要有辦法去測出藍白的空氣票和組織票的比例為多少，什麼樣的人選可以兩方面都拿到，這才有獲勝的可能。他強調，國民黨絕對有百分百意願要和民眾黨合作，目標是下架民進黨，而非打敗柯文哲搶第二名，更沒有要消滅民眾黨。

對於藍白整合議題，連勝文提出四點看法，第一，國民黨絕對有百分百意願，希望能和其他在野黨合作；第二，藍白對於政府未來體制，政府團隊的組成，都慢慢已建立一些共識，也在探討各種方案，還有立委選舉合作上這共識相當高；第三則是所謂的大位人選的產生方式，是目前最大爭議；第四，國民黨真的沒有想要去併購或者消滅民眾黨。

連勝文強調，藍白都應該思考是否要用最符合科學的方法，把如何產生候選人方式當做是模擬考，盡量求真，誰有能力拿到組織票、誰有能力拿到空氣票，怎樣的計算最符合現實狀況。