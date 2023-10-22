陸委會國慶晚宴的照片近日流出，然而卻被發現國旗背板從原本的12道光芒，變成錯誤版「13道不對稱光芒」，引發各界熱議，台北市議員游淑慧更在臉書痛批，「有更瞎的嗎？」而一個YouTube頻道近日也發起網路投票，詢問國人對此事的看法，結果相當震撼。

中華民國憲法第6條規定，「中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日」，白日上的12道光芒，代表著一年12個月，一天12個時辰；也象徵著國家的命脈，隨著時間的前進永存於世界。此外，白日也有鼓舞國人與時俱進，自強不息的意向，上面的12等角各為30度。

由台北市立法委員參選人羅智強經營的YouTube頻道《野電視就是強》20日發起網路投票，截至21日下午3點40分，已有超過1.4萬人參與。針對「陸委會放錯國旗！青天白日滿地紅國旗上的12道白日光芒變成13道，你怎麼看？」題目，僅僅只有7%網友表示，「我覺得這沒什麼」、另外高達93%的民眾都認為，「太誇張了！陸委會竟然連中華民國國旗都不懂？」

對於陸委會此次出包，網友紛紛留言，「一般而言只要是一般廠家訂製國旗正常而言都是12道光芒，至於13道光芒是否應該是特殊指定訂製款呢？」、「現在的政府官員要怎麼說呢？還談什麼愛國，愛鄉土，愛人民，先學會保護國旗吧！」、「不正常的政府就會出現不正常的亂象」、「民進黨這些官員，怎麼好意思領中華民國的薪水！」、「不應該領中華民國的薪水」、「這個國旗如何製造出來的才是重點吧！」。

對於國旗白日「多1道」，陸委會主委邱太三回應，廠商從授權網站拉圖檔去做，檢視過去並沒這樣情形，應為廠商缺失。邱強調，未來承辦單位對於受託廠商製作，會更加小心謹慎，也會逐一檢視，好在過去都沒有這樣狀況。