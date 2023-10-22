以色列與哈瑪斯衝突延燒，外界憂心演變成廣泛的中東大戰。財信傳媒董事長謝金河表示，哈瑪斯點燃火藥庫，讓世界大戰的陰影更加籠罩，若世界加速選邊站，地緣政治的戰火蔓延到亞洲，台灣也會受到無情衝擊，並引用台積電創辦人張忠謀示警，「個別公司將利用地緣政治趨勢來打敗台積電，未來經營面臨更嚴峻挑戰」，半導體教父這一席話值得大家警惕。

謝金河在《先探》週刊撰文表示，10月7日爆發的以巴衝突，一開始對資本市場影響似乎不大，外界多認為以色列及加薩不是石油產區，加上中東的產業對全球占比不大，對世界的衝擊沒有那麼大。

不過，以色列動員大軍力圖殲滅哈瑪斯，加薩走廊瞬間成了人間煉獄，13日金融市場壓力漸增，VIX恐慌指數一口氣跑到19.32，WTI也衝上87.72美元，北海布蘭特攻上90.8美元，黃金單日大漲62.9美元，來到1945美元。

當然公債殖利率再度走揚，股價壓力再升高，德國DAX指數重挫238.37點，Nasdaq100跌188.98點，大型科技股全部應聲下跌，戰爭正在影響金融市場，也投下不可預知的變數。

謝金河分析，哈瑪斯再度點燃這個火藥庫，也讓世界大戰陰影更加籠罩，因為除了以阿衝突，去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰事未休，如果世界加速選邊站，地緣政治的衝擊一旦戰火蔓延到亞洲，這恐怕是空前災難。

外界應留意，力挺哈瑪斯的伊朗、黎巴嫩、敘利亞是否捲入，一旦中東戰火 擴大，將加速地緣政治衝擊的擴散。

謝金河說，歐洲的北約、中東、南北韓及印太重要戰略的台海，一直被視為全球四大火藥庫，如今烏克蘭的北約危機爆發，以色列也出現新危機，使得南北韓及台海情勢更受到重視，如果亞洲情勢出現變化，台灣也會受到無情衝擊。

「金融市場也會受到更大的毀滅，而哈瑪斯突襲以色列，這是百年來宿仇的引爆，如果這是一個牽動全球地緣政治角力的重大要素，台灣也難保不受衝擊。」

謝金河也引用張忠謀在台積電運動會上的談話內容，張稱「半導體已經沒有全球化，自由貿易也沒有了，現在最重要的是國家安全，每個國家都擔心國家安全，台積電會成為大家都需要的公司，個別的公司也會利用地緣政治趨勢來打敗台積電，台積電以後面對的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，挑戰也會更多。」