信任別人是珍貴的美德，但有些人卻因此常被騙。《搜狐網》分析猴、雞、狗3生肖的女性格特質，她們天真、單純、善良，對人毫無防備之心，因此最常成為壞人行騙的受害者。

▌生肖猴

生肖猴的女人純潔無瑕，她們始終相信世上多好人，但過於信任他人，就容易受騙，甚至人財兩失。這世上善惡共存，壞人必然不少，受騙經驗累積後，日後務必對別人多份防備心。

▌生肖雞

屬雞的女人心地善良，常用天真眼神看待周圍，遇到弱勢總是樂於助人。她們如果愛上一個人，就會毫無保留地付出。但人間多險惡，不幸遇到騙子時，雖然受苦了，覺得沮喪，但相信一切都會過去。

▌生肖狗

屬狗的女人性格很單純，在一個多元化的社會，難免遇到各種各樣的人，包括壞人。因為簡單純粹，她們對人毫無防備心，碰到存心欺瞞者，就會缺乏判斷力。但若遇上懂得的人，她們也最幸運，她們的簡單可以得到很多的幸福。