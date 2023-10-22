YouTube百萬網紅「Cheap」19日在Podcast節目《斐姨所思》中提到，相對於過去前總統馬英九主政時期可以取笑他，現在罵民進黨變得非常可怕，甚至有可能被抄家，且綠營還有義勇軍和側翼媒體。民進黨主席、總統參選人賴清德21日對此回應，要珍惜言論自由，「發表言論也要注意到法治問題」；看到賴的說法後，許多網友大感傻眼，「是在恐嚇Cheap嗎」、「想設網路長城了嗎」、「再吵黨直接出動社維法」。

針對Cheap指出，「現在台灣公共議題討論的空間不大，批評民進黨很恐怖，可能被抄家，側翼媒體都很兇」，賴清德21日回應，「台灣民主得來不易，台灣自由也是如此，發表言論也要注意到法治問題，網路世界才剛開始而已，期待網路世界活動的每個人都要珍惜台灣得來不易的民主和百分之百的言論自由。發表言論也要注意到法治問題，如果有不同意見，也要注意到民主自由社會本諸法治基礎」。

賴清德的說法被轉發到PTT上後，引發網友怒批，「恐嚇Cheap」、「當年被皇上網軍出征修理的慘況大家都還記得」、「我們剛開始網路世界？你要確定耶」、「公關頭很痛，開口就破功」、「剩下的言論自由不多了，請珍惜使用」、「珍惜言論自由，你想幹什麼，設網路長城了嗎」、「請珍惜言論自由，再吵黨直接出動社維法」、「放X，就你們家網軍好嗎」、「你的造謠新北餵毒咧，言論自由」、「翻譯：你們再罵下去，就不給罵了唷」、「感謝蔡政府，讓我懷念馬扁時期言論自由」、「協尋當初那個呼籲蔡停止她的網軍的lie cheater」、「意思就是快沒自由了嗎」、「被網軍攻擊過的人，屠龍者終成惡龍」。

而新北市議員、國民黨立委參選人葉元之也在臉書表達兩點感想：「第一，民進黨側翼到處亂攻擊人，賴清德卻不承認。之前賴清德自己曾認證蔡英文的網軍很厲害，怎麼現在網軍成為他的助力時，他又不承認這事了」、「第二，等政黨輪替後，又會有言論自由了」。