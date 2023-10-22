《大眾電影2023大灣區音樂匯》今（21日）在澳門舉行，陳妍希和大陸女星穎兒合作演唱《阿里山的姑娘》，身穿一襲銀白色禮服的她，絕美登場，不過卻發生一小段插曲，她在下樓梯時不小心被絆倒，整個人跌坐，她趕緊站起來又踉蹌，整個過程全被拍，對此，她也在微博回應了。

陳妍希今穿著一襲銀白色禮服，微露酥胸和事業線，狀態絕美、仙氣十足，絲毫看不出已經40歲，而她和穎兒一起合唱《阿里山的姑娘》，清亮甜美的歌聲令人驚豔，只是她因為裙擺太長，下樓梯時不小心被絆倒，整個人跌坐在地，而她站起來後，又被絆了一下，才穩住重心走到舞臺中間。

事後，陳妍希也在微博發文，「今天的《阿里山的姑娘》一上台就跌了一跤，但沒事，站起來就好“高山長青，澗水長藍”你聽了嗎？希望你們喜歡！」粉絲看了都紛紛留言「心疼寶貝希，下次一定要小心」、「太美了，今晚沒事就好，以後可不能這麼迷糊囉」、「人美聲甜」、「雖然心疼但是太好笑了，頂尖的美貌還是壓不住你有趣的靈魂」。