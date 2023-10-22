以巴衝突情勢上升，以色列在邊境集結兵力，將展開地面作戰，伊朗則發出警告，如果以色列不克制在加薩地區的作為，將面臨四面圍攻。前立委郭正亮表示，車臣若想要進來，可能會讓以色列頭皮發麻。

郭正亮21日在中天《洪淑芬辣晚報》節目中表示，伊拉克聖城旅是伊朗的民兵，葉門胡塞武裝青年軍、黎巴嫩真主黨也是伊朗支持的，所以大部分的力量都是伊朗支持的，除了敘利亞之外。事實上，還有一個力量，可能是以色列想一想頭皮會發麻的，就是車臣想要來，可能會從敘利亞進來。因為俄羅斯跟敘利亞最好，不知車臣算不算俄羅斯的軍隊，不過，車臣是用俄羅斯裝備，可說是裡面最強的。

政大國關中心研究員嚴震生則表示，如果車臣真的進來，若去看《聖經》裡對以色列的預言，提及發生戰爭時，有一個來自北方，大家會覺得來自北方是波斯，或是伊朗，但大部分解經學者都說是俄羅斯。《舊約》以西結書38章裡面則記載，沒有講是俄羅斯，但是從北方來的。