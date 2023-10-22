雖說「金窩銀窩不如自己的狗窩」，床鋪基本清潔還是偷懶不得，畢竟人的一生有3分之1的時間在床上度過。英國寢具業者調查顯示，有些單身男性每4個月才換一次床單，夫妻平均每月換一次，單身女性每2星期換一次。未定期更換寢具會構成5大健康威脅，更可能成為傳染病傳播的溫床。

英國《每日郵報》報導，寢具業者Happy Beds的專家說明，定期更換寢具不僅是睡眠品質關鍵，也有助維持身體健康。床單、被子、枕頭會隨著時間孳生累積塵蟎、細菌，若未定期更換，恐怕會讓使用床鋪的人承受以下5種健康風險：

風險一、感冒與過敏：塵螨喜歡潮濕環境，1公克的灰塵可繁衍好幾百隻塵蟎，每隻可存活90天並繼續大量繁殖。若未定期更換、清潔寢具，對塵螨過敏或患有過敏性鼻炎者可能會遇到難以入睡、夜間醒來次數增加、打鼾等狀況。

風險二、感染症狀傳染枕邊人：2017年有研究表明，細菌病毒造成的感染會透過不乾淨的床單傳播。身體不適時，寢具用品應該儘速更換清洗，尤其有人共用床鋪的情況更該勤加更換。

人身上的汗水、皮屑累積在寢具上不僅成了細菌養分，也容易讓寢具發臭。（示意圖／Shutterstock）

風險三：細菌滋生飄臭味：床鋪髒污程度比我們想像中高出許多。2022年有研究指出，枕頭套的細菌量是寵物食碗的39倍，床單的細菌量是牙刷架的5.4倍。汗水、皮膚油脂、唾液都是細菌滋生的養料，而且會發出難聞的氣味。

風險四：頸部痠痛：枕頭與舖在床上的薄床墊，原本的功能是對頸部與身軀提供良好支撐，然而用久了會失去原本的形狀與硬度，不僅會引發肩頸與背部痠痛，也會讓人睡覺時翻來覆去以致擾亂睡眠模式。

風險五：皮膚不適：睡覺時不僅會出汗，皮膚也會出油、死皮細胞會脫落，這些恐引發毛細孔堵塞、粉刺，也會刺激皮膚產生不適。

專家建議，被套、床單、枕頭套至少每2星期要按照洗滌標籤清洗一次，以有效去除細菌、皮膚細屑、塵蟎等看不見的髒污。如有過敏或感染症狀、習慣裸睡、睡前不洗澡、常流汗、喜歡在床上吃東西、與寵物同眠等狀況，清洗頻率就要更密集。枕心應該每3個月清潔一次，用熱水清洗或高溫殺菌，保潔墊每2個月清潔一次，床墊以吸塵器低速清潔。