警方將外送員攔下並帶回訊問。（警方提供）

詐騙集團為躲避查緝，利用外送平台下單，要外送員前往車站置物箱、保管箱拿包裹，但裡面卻有用來洗錢的存褶、信用卡及證件，新修洗錢防制法中針對「無正當理由收集者」，提出相對的刑法，鐵路警察局也在修法後，陸續查獲5名外送員，呼籲平台業者及外送員注意新修罰則，以免誤觸法網。

鐵路警察局指出，有鑑於車站置物櫃、ATM以及聚集面交處所均容易成為詐欺案件發生熱點，鐵路警察局平時即要求各分局派員以制服及便衣交互巡守方式針對治安熱點加強查察，以防止民眾遭詐騙。

日前本局員警於執勤時，發現有外送員至車站置物櫃取物情形，因與一般旅客使用置物櫃之情形有異，經前往關心發現所取物品為數張金融卡，由於有違反新修正洗錢防制法情形，將該名外送員帶案進行調查。

詐欺集團利用向外送業者下單方式，讓外送員至指定地點提取人頭帳戶之存摺、證件或信用卡等物品，以製造斷點躲避刑責，有時甚至會多給外送員小費，讓他們樂於前往拿取。

依據新修正之洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶（號），或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能會分別面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科3000萬或100萬元以下罰金，新法今年6月實施以來，鐵警局已查獲5名替詐團收簿子的外送人員。

鐵路警察局呼籲，民眾勿提供自己之存摺、金融卡或證件給他人，以免觸法，也提醒外送員及外送業者，受理外送業務應保持警覺，若有受理前往交通運輸車站置物櫃取件時，極高可能就是詐團下單，可主動聯繫警方陪同取件，以避免遭犯罪集團利用成為幫助犯。