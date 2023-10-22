由蔡淑臻主演製作的《村里來了個爆走女外科》奪下戲劇多項大獎，包含視后、導演獎、戲劇節目獎。評審總召唐美雲會後表示，入圍戲劇節目獎的5部都非常優秀，但喜劇不好拍，《村里來了個爆走女外科》的導演有很多想像空間，他用了許多4格漫畫、特別的畫面來說故事，所以最後勝出。

視后的部分則沒有拉鋸，蔡淑臻在最後一輪壓倒性勝利，和她票數最近的是《牛車來去》女主角安心亞，「2個都很好但只能選1個，我們看到安心亞的進步方式，但喜劇不好拍，蔡淑臻花了很多功夫揣摩。」

視帝的部分則是纏鬥激烈，薛仕凌和李銘忠纏鬥到最後，以1票之差薛仕凌勝出。唐美雲說到了第二輪投票剩下薛仕凌、李銘忠以及吳慷仁，「薛仕凌的角色不管說台語或國語，他就是活生生這個角色不是演出來，演技有目共睹；李銘忠的演技很內斂，尤其在監獄裡的氣勢，他的角色也很出色，所以評審很苦惱。」

迷你劇視后許瑋甯則是最後一輪就勝出；另最後一輪就勝出的還有迷你劇男配角楊大正，唐美雲說：「楊大政從唱歌到演戲，現在演一句台詞都沒有的角色，我們看了很糾心，大家都一次性給他勝出。」而迷你劇視帝部分李程彬勝出原因在於他一人分飾兩角表現令人印象深刻，「我們想要選出大家不是那麼熟悉，但有潛力的演員。」另迷你劇女配角入圍者賴佩霞則有進入到第3輪的討論，「但她最後票數還是輸，這個評選跟參與政治沒有關係，跟表演能量、角色詮釋有關。」而這次沒有大贏家，是否有分豬肉的現象？唐美雲否認沒有特別分配獎項。