風水和運勢大有關係，《搜狐網》分享風水忌諱，從室內風水布局、家居選扯到建築風格，各自都會影響居住者的健康、事業或財運，甚至家庭的和諧，大家宜多加留意，若不慎踩雷，那可就吃虧大了。
▌室內風水布局禁忌
1、住宅內房間不宜過多，很容易影響居住者財運。
2、住宅內房間不宜過小，以免影響居住者的事業發展。
3、住宅內房間不宜過大且無隔斷，以免影響居住者的家庭和諧。
4、住宅內房間不宜位於正中央，以免影響居住者的運勢。
5、住宅內切勿人多宅小或者人少宅大，最重要的是講究平衡的原理。
▌家居選址禁忌
1、住宅不宜建在山腳下或山谷間，以免受到山水的影響，造成磁場不好。
2、住宅不宜建在橋底下，容易影響健康和運勢。
3、住宅不宜建在河流彎曲處，以免水流不暢，影響居住者的運勢。
4、住宅不宜建在寺廟附近，以免受到宗教氣息（這裡更多的是指陰氣）的干擾，尤其身體較弱者，這個方面的影響就更為突出。
5、住宅不宜建在墓地附近，以免受到陰氣的影響，平日身體較弱或體質敏感者尤須注意。
6、住宅不宜建在高壓線附近，高壓電線有高強度的電磁輻射，很容易影響居住磁場，對居住者健康造成影響。
7、住宅不宜建在垃圾場附近，垃圾是污穢之物，如果長期居住在垃圾場附近，首當其衝的就是居住者的身體健康。
8、住宅不宜建在噪音源附近，科學研究顯示，噪音對人的身體和精神的傷害力度極大。
9、住宅不宜建在交通要道附近，除了噪音和塵土的影響，氣流和磁場也容易被破壞，出現風水煞的問題。
10、住宅不宜建在商業區附近，商業區勢必紛鬧雜亂，無法給人安靜舒適的生活環境。
▌建築風格禁忌
1、住宅建築儘量方正，不宜採用三角形、梯形等不規則形狀。
2、住宅建築不宜採用過於尖利的線條，以免影響居住者的健康。
3、住宅建築不宜採用過於暗淡或花俏的顏色，以免影響居住者的心理健康。
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