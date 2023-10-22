風水和運勢大有關係，《搜狐網》分享風水忌諱，從室內風水布局、家居選扯到建築風格，各自都會影響居住者的健康、事業或財運，甚至家庭的和諧，大家宜多加留意，若不慎踩雷，那可就吃虧大了。

▌室內風水布局禁忌

1、住宅內房間不宜過多，很容易影響居住者財運。

2、住宅內房間不宜過小，以免影響居住者的事業發展。

3、住宅內房間不宜過大且無隔斷，以免影響居住者的家庭和諧。

4、住宅內房間不宜位於正中央，以免影響居住者的運勢。

5、住宅內切勿人多宅小或者人少宅大，最重要的是講究平衡的原理。

▌家居選址禁忌

1、住宅不宜建在山腳下或山谷間，以免受到山水的影響，造成磁場不好。

2、住宅不宜建在橋底下，容易影響健康和運勢。

3、住宅不宜建在河流彎曲處，以免水流不暢，影響居住者的運勢。

4、住宅不宜建在寺廟附近，以免受到宗教氣息（這裡更多的是指陰氣）的干擾，尤其身體較弱者，這個方面的影響就更為突出。

5、住宅不宜建在墓地附近，以免受到陰氣的影響，平日身體較弱或體質敏感者尤須注意。

6、住宅不宜建在高壓線附近，高壓電線有高強度的電磁輻射，很容易影響居住磁場，對居住者健康造成影響。

7、住宅不宜建在垃圾場附近，垃圾是污穢之物，如果長期居住在垃圾場附近，首當其衝的就是居住者的身體健康。

8、住宅不宜建在噪音源附近，科學研究顯示，噪音對人的身體和精神的傷害力度極大。

9、住宅不宜建在交通要道附近，除了噪音和塵土的影響，氣流和磁場也容易被破壞，出現風水煞的問題。

10、住宅不宜建在商業區附近，商業區勢必紛鬧雜亂，無法給人安靜舒適的生活環境。

▌建築風格禁忌

1、住宅建築儘量方正，不宜採用三角形、梯形等不規則形狀。

2、住宅建築不宜採用過於尖利的線條，以免影響居住者的健康。

3、住宅建築不宜採用過於暗淡或花俏的顏色，以免影響居住者的心理健康。