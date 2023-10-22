薛仕凌（左）因入戲太深，讓林予晞表示很難親近。（陳俊吉攝）

李銘忠表示沒得獎並不難過。（陳俊吉攝）

林予晞（左）、李銘忠（右）開心幫薛仕凌慶祝。（陳俊吉攝）

林予晞。（陳俊吉攝）

林予晞（左起）、薛仕凌、李銘忠。（陳俊吉攝）

第58屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，21日晚間完美落幕，戲劇節目男主角獎由薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下。他會後與李銘忠、林予晞一同出席慶功宴，謙虛的說：「現在心裡還是覺得扯，不是因為得到太多，而是我何德何能可以這麼幸運」。

他日前以《台灣犯罪故事-出軌》在釜山影展奪下亞洲內容大獎的「男配角」獎，結果卻在金鐘獎卻是以「男主角」入圍，有網友對此提出質疑，薛仕凌表示沒辦法回應，「聽說是報獎規則，我不清楚決選機制，所以沒法回應」。

他昨聽到得獎時，在座位上呆楞20秒才反應過來，發表感言時更是不斷發抖，他每次得獎的感言都相當簡短，他受訪時表示：「我真的覺得不會得！我原本以為每一年都會更加習慣，但還是差不多緊張。」他說，以為參加過這麼多次金鐘獎，心情方面會chill一點，結果也沒有，上台領獎時甚至因為太餓，所以感到頭暈，「我視線只剩一個焦點，可能真的沒吃東西導致太暈」。

他說會把金鐘獎的獎金10萬元拿來犒賞工作團隊，接著再把剩餘的錢補足10萬元捐贈給業界相關單位。沒打算趁此與交往10年的女友結婚、當作結婚基金？他大笑說：「 要再多得幾次才行，會不會太貪心了？我沒想那麼多啦。」

他在劇中飾演一名因為沒唸太多書，所以個性頹廢、畏畏縮縮，他將此負面情緒帶到戲外，也曾因此被導演抱怨難親近，更因為這樣跟導演、工作人員道歉，「導演覺得我狀態太負面了，殺青時服裝妹妹說要合照時，看到我的笑容還說第一次看到我笑，讓我很不好意思」，一旁的林予晞也說，當時的確覺得薛仕凌難親近。

薛仕凌前年以《生生世世》獲得第56屆金鐘戲劇節目男主角獎，也以《做工的人》迷你劇集／電視電影男配角獎，如今再次以《台灣犯罪故事》打敗吳慷仁、李銘忠、姚淳耀、蔡昌憲等人，演技果然備受肯定。他說之後將繼續拍攝新作品，目前也已經投入新作，是個全新的角色、故事內容。