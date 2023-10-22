影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，入圍本屆金鐘獎10項大獎，分別入圍戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目男配角獎、戲劇類節目造型設計獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇配樂獎、美術設計、戲劇節目創新獎等大獎，演員楊大正成功拿下男配角獎，另外，《我願意》也才剛斬獲2023新加坡亞洲內容大獎兩項項演員大獎，分別是最佳女主角銀獎高慧君與最佳男配角銅獎楊大正，可以說是喜上加喜！

楊大正出席慶功宴時表示：「我還沒回神、很沒有真實感！」他也坦言自己獲獎時，腦中一片空白，「我和承恩、奕蓉是搭一台車來的，我們來的時候心情都很輕鬆，我是抱持來觀摩、交朋友的心情。」他透露今年入圍的作品幾乎都有看，認為男配角競爭者都很強，還笑說：「我最近在看《有生之年》，在典禮上看到吳慷仁很興奮，我就想，我能夠和喜歡的演員一起入圍金鐘獎，這樣就夠了，所以當聽到台上唸我的名字時，真的很驚訝。」

楊大正感性謝劇組，「超級感謝《我願意》，在拍的時候大家氣氛就很好，我在裡面得到很多養分。」更表示獲獎獎金，會拿來請公司和劇組人員一起吃飯，表達感謝之意。問到老婆是否有傳訊息祝福，他笑稱，老婆有說：「太扯了吧！你怎麼會得獎，其他人很強耶，最不可能得的是你！」但老婆已經買了些飲料，等他回去促膝長談。楊大正更提到多虧劇中其他角色，讓他更加入戲，包含飾演老婆的吳奕蓉，而他至今看到飾演凱莉師姐的高慧君依然覺得可怕，高慧君笑回：「你現在還會想打我嗎？」。

與男配角獎擦身的鄒承恩大方表示不會失落，「我在參加典禮之前就說，我們拿男配角獎的機率是五分之二，而比起自己拿獎，更希望《我願意》被看到。」他坦言，自己對《我願意》這部作品有特別的情感，「我在這作品之前，已經有兩年沒有主演的作品，當時父親也剛離開，所以接演這部戲，是很療癒的作品，對我來說也是另一個演藝工作的里程碑。因為已經獲得很多，所以得失心不重，入圍即是肯定。」

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