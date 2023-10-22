黃迪揚順利鍍金，希望大家多來找他拍戲。（羅永銘攝）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮21日舉行，迷你劇集（電視電影）男配角獎由《看海》黃迪揚拿下，他與《你的婚姻不是你的婚姻─聖筊》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的劉冠廷、入圍迷你劇集（電視電影）女主角的孫可芳，3位圈內好朋友22日一起出席慶功宴。

夫妻檔劉冠廷跟孫可芳雖然最終沒得獎，但卻都為了在圈內一起打拚的好友黃迪揚得獎而落淚，孫可芳說：「我人生的第一部戲《天黑請閉眼》是跟黃迪揚一起拍的，我們也在劇場就認識了，生活狀態很像，影像跟劇場兩邊有機會就會抓住。」

黃迪揚分享，拿完獎、接受訪問結束後，第一時間就有打電話給老婆「地瓜」，他說：「通話前10秒蠻安靜的，還要消化，需要2、3天我們才會講話。」還笑說得獎的獎金一定會好好利用，會請《看海》劇組吃宵夜、兩個月的房租也過關了，「我選了1間CP值比較高的餐廳，選不是永和豆漿的豆漿店。」

另劉冠廷跟孫可芳提到懷孕生子是有計畫的，兩人本來覺得過程很容易，結果還是花了點時間，直到今年7月女生的生理期，才終於知道懷孕。問劉冠廷初當爸的心情？他說有一種小孩要誕生到世上，過程是很辛苦的感覺，所以心態仍戰戰兢兢、有責任壓在肩膀上，無法快速的感到開心。

孫可芳則說：「他（劉冠廷）變得太緊張，因為懷孕前期經歷一些不是太穩定的狀態，直到穩定到懷孕3個月。」更爆料劉冠廷的緊張程度，誇張到他昨天買了兩條家用電線，看著手中的兩條電線自言自語緊張說：「怎麼辦，妳（孫可芳）踢到怎麼辦？」

黃迪揚已是兩寶爸，是否有爸爸經可傳授劉冠廷？黃迪揚開玩笑說：「女兒兩歲半每天念《六法全書》，抓周時放16支法槌，逼她成為大法官。」一旁孫可芳補充說：「黃迪揚有要寫新手爸爸的注意事項，跟生一胎要花多少錢的筆記給劉冠廷。」