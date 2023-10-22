盧太鉉（右起）來台舉辦見面會，髙田健太與金相均擔任嘉賓。（ON INN ASIA提供）

盧太鉉自爆申請到旅遊補助。（ON INN ASIA提供）

韓國男歌手盧太鉉4月先隨所屬舞團「MBITIOUS」來台演出，時隔半年，今年二度來台，昨（21日）晚在台北三創Clapper Studio舉辦個人粉絲演唱會「2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI」，除了JBJ時期的2位戰友健太、相均助陣外，舞藝點滿的他面對舞蹈挑戰問題也迎刃有餘，還開心分享這2天在台北的豐富行程，現場粉絲還大合唱生日快樂歌，讓盧太鉉感恩用中文回「謝謝，謝謝大家。」

對於能在台舉辦個人活動，盧太鉉自己都覺得不可思議，見面會以自編的熱舞組曲揭開序幕，分享個人近況之餘，還挑戰了周興哲的〈你好不好〉，並把練唱過程拍成影片，盧太鉉表示因為想要準備一首熟悉的中文歌送給大家當禮物，無論旋律跟歌詞都讓他相當有感觸，才選擇這首歌曲；在「 Dance Challenge Quest」橋段則是玩起用文字解說，一個指令一個動作描述舞蹈順序，從柾國的〈SEVEN〉、 BLACKPINK的〈Lovesick Girls〉、Dynamic Duo＆李泳知的〈Smoke〉到泰民的〈Move〉等夯曲連發，現學現賣逗得現場笑聲不斷。

至於2位老戰友健太、相均以「JBJ95」現身，2人先以〈Who I Am〉嗨爆現場甚至還走下台，讓現場完全陷入瘋狂，3人在台上大聊特聊，合體演唱〈My Flower〉後，健太、相均還繼續留在台上陪大家玩「100秒TMI」遊戲，粉絲們則感動也沒想到竟能在台北看到「JBJ」夢幻合體，直呼買一送二真的超賺。而最後粉絲們也準備應援影片替盧太鉉慶生。

盧太鉉提前在週四就來台，除了接受媒體訪問學會了流行語「超派」，也品嚐海鮮熱炒餐廳以及鼎泰豐等美食，他還自爆有申請到旅遊補助，所以與健太、相均以及工作人員們享用了一頓鼎泰豐，還前進淡水觀光，只可惜天公不作美，但看著煙雨濛濛的淡水別有一番風味。