北市信義區永吉路一處民宅，21日晚間22時46分驚傳一起母親殺女兒後自殘的人倫悲劇，2歲女兒經送醫後不治，母親目前仍在急救中。

警方晚間接獲119轉報，指有人自殘並要殺小孩，警方趕到現場，119救護人員已在現場實施急救，屋主34歲李姓男子表示，晚上回家赫然發現太太郭女與2歲女兒皆倒臥廚房血泊中，立即撥打119求救。

警消將2歲李姓女童送北醫急救，醫院檢視並未發現外傷，疑似為窒息導致昏迷，在晚間23時49分宣告死亡。

34歲郭女被送往國泰醫院急救，醫師檢視郭女右頸部有3公分穿刺傷、右胸部多處劃傷、左腋下穿刺，目前還在急救中。

警方在當事人家中，發現郭女留有遺書，詳細案發原因仍待調查釐清。

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