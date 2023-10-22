藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。而近日就有一份最新的民調指出，若明日是2024總統投票日，候選人一對一競選，有60％的網友認為「柯文哲」會贏，引發討論。

YouTube頻道《2024期盼柯韓配》21日對於「如果明日2024總統投票日，一對一競選，在野黨哪一位總統候選人會贏賴清德呢？歡迎投票」進行了網路民調，截至12日凌晨3時止，已有2萬人參與投票，有60％的網友認為「柯文哲贏」、有15％的網友認為「侯友宜贏」、僅有7％的網友認為「郭台銘贏」，甚至還有17％的網友認為「這三位贏不了賴清德，只剩韓國瑜還能拚看看」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「聽過柯文哲政見的就知道他有內容，唯一支持柯」、「支持論述能力最強，暸解台灣政治最全面的柯P」、「在野不整合，誰都沒搞頭，拱手讓民進黨繼續賴」、「再怎麼樣，侯友宜也是央央大黨國民黨提出的候選人」、「2024台灣人民需要柯文哲總統」。