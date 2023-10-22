林君陽拿下迷你劇集最佳導演獎。（三立提供）

Netflix政治幕僚《人選之人—造浪者》入圍14項大獎，最終拿下迷你劇集獎、迷你劇集導演、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇原創歌曲獎4個獎項，演員獎項包含王淨、蔡亘晏、賴佩霞、卜學亮、戴立忍全槓龜。問及拿了4個獎項滿意嗎？製作人林昱伶昨在慶功宴表示不會用滿不滿意來形容，就是命運的安排，只是覺得團隊工作人員沒辦看見有點遺憾。

賴佩霞沒拿下女配角獎有安慰她？林昱伶：「女配角、男配角沒拿下後的廣告破口，有一起集氣喊話。」也透露賴佩霞在場內坐了滿長一段時間，到迷你劇集所有獎項頒完後才離開。有安慰沒得獎演員？林昱伶：「我覺得他們不需要安慰 ，他們一直處於很嗨的狀態，年輕真好。」

林昱伶直言很希望工作人員可以拿獎，「第一個剪接獎就好想拿，我們是群戲剪好久，剪接難度滿高，我們跟導演、剪接師耗在裡面很漫長。」她也認為卜學亮應該拿獎，「你們不覺得他演得很好嗎？其實他一開始來試鏡時我們對他沒那麼大的把握，沒想到他一直給我們驚喜，他是個低調又很棒的演員，我們一定會再合作。」至於戴立忍，導演林君陽誇讚他的演技大家有目共睹，給人很安心的感覺。

林君陽繼《我們與惡的距離》後，再度拿下最佳導演，他在慶功宴上坦言，有拿到最大獎就已經很安慰和感動，「每個沒得到的獎都是遺珠」，認為這樣已肯定到許多傑出的幕後工作團隊。至於首季播出獲得廣大迴響，是否打算趁勝追擊推出第2季，製作人林昱伶不忘開玩笑自嘲，「希望不要跟真實世界有任何連動，我們就可以順利製作第二季。」