以色列軍方發言人今天在記者會上宣布，以軍將加強對加薩走廊的攻擊力度，以向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」施加更多壓力。

法新社報導，自10月7日哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列並造成1400人喪生以來，以色列對加薩地區發動毀滅性的空中和地面轟炸。根據哈瑪斯當局統計，已有4385人死亡。

以色列還在加薩邊境集結數萬名士兵和數百輛坦克，似乎準備進行外界預期的地面入侵。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會中說，「我們必須憑藉最佳條件進入戰爭的下一階段，而非根據任何人的要求。從今天開始，我們將加強打擊力度，並盡量減少危險。」

他發表上述言論的數小時前，開戰以來的首批國際援助物資從埃及越過邊境抵達加薩地區，進入被圍困的巴勒斯坦領土。

以色列的軍事指揮官今天也前往視察前線部隊。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）視察期間告訴一個步兵旅，「加薩地區人口稠密，敵人正在那裡準備很多東西，但我們也在為（攻擊）他們預做準備。」（譯者：施施）1121022