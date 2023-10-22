台灣醫務管理學會14日舉行「2023THIS學術年會」，以「醫療投資 健康永續」為主題，衛福部長薛瑞元（中）、台灣醫務管理學會理事長洪子仁（右四）、上騰生技顧問公司董事長張鴻仁（右三）等人出席。（鄧博仁攝）

全民健保制度自1995年實施，近年持續面臨困境，尤其新冠疫情後問題逐漸浮現，護理醫事人力短缺、新藥看得到用不到，專家直指「台灣低價健保引發多重醫療危機」，呼籲政府務必提高醫療投資，建立強韌的醫療體系，國人各項健康指標才有望與國際接軌。

台灣醫務管理學會本月14日舉辦第九屆第二次會員大會暨2023年THIS學術年會，衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良皆出席致詞。台灣醫務管理學會理事長洪子仁致詞表示，今年大會主題為「醫療投資 健康永續」，這是呼應今年2月提出的「2023台北健康照護宣言」，強調在健康上的支出是一項強化生活品質、幸福繁榮的投資。

洪子仁指出，「醫療投入」和「健康產出」具有相關性，目前台灣各項健康指標在全球排在第37名，而經常性醫療保健支出僅占國內生產毛額（GDP）的6％，因此他呼籲政府，在2028年前提升達8％，與國際接軌。

「如果要有更好的醫療品質，請民眾、企業界、政府都要支持健保。」洪子仁說，世界衛生組織（WHO）在新冠疫情後兩度呼籲，各國政府應提高對醫療的投資，建立完整的公衛體系和強韌的醫療體系，以因應下一次疫情到來；為回應WHO的倡議，各界應達成共識，健保總額成長率和總額要足夠，健保才能有更好的未來。

前健保局總經理張鴻仁點出台灣醫療體系三大迷思，首先是「醫療費用可以用總額管制」，其次是「預防勝於治療可以節約醫療費用」，最後是「管制優於市場機制」。總額預算的謬誤在於，認為醫療需求是固定的，只需調整物價和年齡結構，導致20年來給新藥新科技的預算有如杯水車薪。

「全民健保最好的時代已經過去了！」張鴻仁指出，健保的精神是照顧全民健康，但現在大家都在談錢，已經背離初衷，國民健康指標遠遠落後星日韓。台灣低價健保引發多重醫療危機，民眾大量浪費小錢，頻繁看診、過度拿藥、重複檢驗，而醫療院所診療費過低、護理人員不足、醫院本業虧損，進而影響病人就醫品質。

張鴻仁指出，很多人支持使用者付費，以部分負擔抑制醫療浪費，但這個做法力道不能過大，有其極限。他主張廢除健保總額預算或保障點值至少0.9元，呼籲政府下一步應投資健康、擴大內需，鬆綁法令才能開展新局。