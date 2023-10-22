HOPE癌症希望基金會董事長、血液腫瘤科權威王正旭本月14日出席台灣醫務管理學會「第九屆第二次會員大會暨2023年THIS學術年會」演講指出，2010年以來，大量癌症新藥問世，未來5年將有更多藥物被研發，為病人帶來治療助益，但也帶來較高的經濟負擔，衍生強烈的財務毒性。

《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）點出財務毒性4大症狀，首先是不照醫囑服藥、領藥或自行減量；其次是開始借貸、重整家庭財務分配；接著是焦慮、壓力大、情緒低落；最後是減少食衣及休閒娛樂的花費。

王正旭指出，癌症新藥納入健保給付等待時間長，且受限於諸多給付條件，癌症病人自費已成常態。2022年「癌友自費調查」顯示，約2成癌友自費超過100萬元，而根據同年主計總處統計，一般家庭家戶儲蓄為27.4萬元，換言之，一般家庭中一旦有人罹癌，將由平民變成「貧民」。

為促進癌症治療可近性，王正旭認為需要三箭齊發。首先是「健保改革」讓資源合理分配，依健保法調整費率、讓部分負擔回歸健保法定率制，達到開源及節流，才能提供充足的新藥、新適應症預算，加速新藥引入。

第二箭是「設立新藥癌藥基金」。在民間團體多方努力下，健保署規畫比照英國癌藥基金模式，籌設100億元以上，讓病友及早用藥。王正旭表示，希望此做法可以讓台灣盡早和世界同步，呼籲政府應明確規畫納入藥品項目、基金給付期滿後與健保給付接軌，並確保財源永續。

最後一箭則是「商保補位健保」。王正旭指出，隨著國人年齡上升，整體醫療支出增加，健保費收入卻降低，需要更多投資健康、未雨綢繆的工具，商業健康醫療險是其中一種，但許多保單內容和已不符合現今醫療科技，盼透過公私協力，打造健保與商保互補、資源共享的雙贏局面。