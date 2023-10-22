阿洛酮糖（D-Allulose），是存在於大自然界的天然糖，但因非常稀少，被歸類為「稀有糖」。日本關西電力醫院醫學研究所教授矢田俊彥，長期研究發現，阿洛酮糖相較於目前廣為人知，但僅限用於糖尿病患的口服減肥藥物司美格魯肽Rybelsus，除了同樣有助於抑制食慾及預防肥胖外，效果也更為長效，原因就在有兩個「煞車」機轉。

中華民國肥胖研究學會日前舉辦第13屆年會，今年學會常務理事陳志彥力邀日本學者矢田俊彥來台發表最新研究。矢田俊彥自2010年開始，就研究阿洛酮糖對於DIO小鼠（高脂飲食誘發肥胖小鼠）影響，研究長達13年。肥胖研究學會理事長劉燦宏表示，阿洛酮糖屬於單醣，完全零熱量，結構幾乎和葡萄糖鏡像式對稱。目前人類已經可以百分百合成該醣類。

矢田俊彥研究發現，阿洛酮糖相較於目前廣為人知的口服減肥藥物瑞倍適Rybelsus相比，同樣能降低肥胖小鼠血糖、抑制食物攝取。他利用肥胖小鼠休息時，給予阿洛酮糖，連續給予7天，發現肥胖小鼠，可以減少50％的攝食量，再度量體重，就降低了10％的重量，速度非常快，效果沒有發生遞減，且阿洛酮糖效果更為長效。

原因就在於作用在GLP1腸泌素時會同時有兩個機轉，「就像有兩個煞車」，同時也是肥胖研究學會理事陳志彥說明，阿洛酮糖可以經由周邊的迷走神經作用到大腦外，還可透過中樞效應直接作用在大腦，進一步調節與食物攝取相關的神經元以達到減少攝取量作用，當一個路徑失效時，另一個會補上「煞車不會同時失靈」是長效的主因。

另外，阿洛酮糖具有糖的味道和質地，卻幾乎沒有熱量，相較於日前國際癌症研究機構，將甜味劑阿斯巴甜列為2B類的可能致癌物，矢田俊彥表示，目前研究顯示，阿洛酮糖不具有致癌性，也尚未發現有成癮性，希望有天可以進一步完成人體臨床試驗，成為未來改善糖尿病與肥胖的理想選擇。