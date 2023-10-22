死亡是許多人避談的議題，但卻是人人的必經之路。擔任臨床心理師7年的商沛宇，有4年的時間都在安寧病房渡過，是許多末期病人的陪伴者。曾有臨終的伯伯，從不直接與她談論死亡，她選擇尊重，幫助對方找出生命中的亮點，在最後階段活出想讓大家記得的樣子。見證過許多分離的她，並不認為邁向死亡是一件全然可怕的事，人生的最後一程，反而是能重新整理自己、與重要之人互動的機會，需要好好珍惜和把握。

商沛宇因著對人的興趣，選擇成為一名臨床心理師，又因好奇人類如何在生活中因應疾病和壓力，投身健康心理學。這項專業最大的應用就是癌症和安寧療護領域的心理照顧。畢業後的她，第一份工作是在高醫安寧病房擔任心理師，有4年的時間都在陪伴末期病人，如今則在台大醫院癌醫中心分院服務癌症病患。

在進入安寧病房之前，商沛宇其實也會感到害怕，擔心自己看到末期的病人，會在心理上難以承受。訓練期間，她得到了許多期前輩、老師的支持，每周剖析自己與病人互動時產生的情緒、想法、感受。由於大家對安寧病房最常見的連結就是死亡，心理師也需要釐清自己對生死，疾病的看待方式，唯有自己不害怕死亡，不覺得這是禁忌，才能生存下去。

最令商沛宇印象深刻的臨床經驗，是她在新書《癌症心理師的療心錦囊》中分享的喬伯伯故事。喬伯伯不願直接談論對死亡的看法，而她選擇不去觸碰對方脆弱的一面。她細膩地發現，喬伯伯更希望分享人生中有成就感的事——英文能力。為此，她提出了拼字考驗，在喬伯伯挑戰成功後，親手製作「拼字大王」獎狀，喬伯伯相當開心，對她說「會保存到山窮水盡的那一天」。在生命的最後，喬伯伯活出了最想讓大家記得的樣子，孩子們也將他珍視的獎狀張貼在告別式會場，與親友分享。

「邁向死亡對我們來說不一定是一件很可怕的事情」。商沛宇說，若在生命末期有機會接受照顧，反而可以更好地把握這個機會，進行內在的整理，與重要的人互動，並享受生命最後想要享受的東西。既然知道生命的消逝無可避免，她也希望幫助病人重新看見生命中的亮點，讓這些亮點成為陪伴他們走完人生的力量。