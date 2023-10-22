北榮內科部胃腸肝膽科主治醫師李癸汌說，肝硬化的患者在臨床上常合併肌少症，這類患者有較高機率發生併發症、住院，死亡率也比一般的肝硬化患者高。肝硬化患者的肌少症目前無藥可醫，醫師只能鼓勵患者多活動，避免肌肉萎縮，並補充營養，但因吸收能力差，能做的相當有限。

然而，北榮的研究為這群患者預後帶來了曙光，北榮副院長侯明志領導的肝硬化及門脈高壓團隊，自2018年開始進行腸道細菌的前瞻性研究。研究對象有89名肝硬化患者，其中21人肌肉完全正常，其餘都是程度不同、缺少肌肉的患者，另有16名完全健康的民眾。

結果顯示，合併肌少症的肝硬化患者，糞便中「戴阿利斯特桿菌」、「第二型瘤胃菌」以及「大真杆菌」的細菌量顯著較少。這些腸道細菌的缺乏可能會引發胺基酸合成功能下降，導致血液中的胺基酸不足，而胺基酸是組成肌肉的關鍵。另糞便中同時缺乏「第二型瘤胃菌」以及「大真杆菌」的肝硬化患者，在1年內有較高的機率發生肝、腎功能損傷及細菌性感染等，也較容易住院；而糞便中富含這兩類細菌的病人，則可減低1年內發生併發症的機率。

專家指出，目前市售的益生菌中並不含有這3種細菌，醫界期盼日後能進行動物實驗、臨床試驗，了解是否能透過補充益生菌的方式，改善這群患者的預後。