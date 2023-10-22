一名42歲媽媽今年懷上第四胎，但因20歲的大女兒認為，年齡太大生育不妥，後來甚至情緒崩潰，讓夫妻倆非常苦惱，不知怎麼安撫女兒，此事傳到親戚的耳中，親戚上網求解，「大女兒這關怎麼說服？」
原PO在PTT發文表示，親戚年約42歲，目前懷孕超過6個月，由於很早生首胎，因此高齡生產的風險相對較低，夫妻倆和11歲的小女兒都很期待老么出生，17歲的大兒子沒有意見，唯獨20歲的大女兒非常反對，認為媽媽年齡太大生育不妥，甚至情緒崩潰。
原PO得知此事後上網詢問，「大女兒這關怎麼說服？」他說親戚的家境普通，大女兒在讀大學，平時有在打工，等到大兒子升上大學，他們應該都不在家，屆時家中就剩夫妻倆跟小女兒及腹中的老么，只是目前不知該如何安撫大女兒。
貼文一出引發討論，網友紛紛表示「建議問出真正原因」、「20歲也差不多是住外面讀大學的年紀，可能都住外面感覺跟家人變疏離，多一個新家人就更疏離」、「這個年紀，是不是單純討厭小孩而已」、「長女或許擔心以後照顧妹妹會變成她的責任」、「是不是之前弟弟、妹妹很常拜託姊姊照顧？姊姊覺得壓力很大」、「大女兒也許是真的擔心媽媽身體」、「可能十年後原本只要照顧父母，現在多個小孩，心裡不平衡」。
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