大陸山西省呂梁市3名年輕人日前去自助火鍋店用餐，總共喝掉60多瓶飲料。事後老闆非常驚訝，仔細結算盈虧發現，居然賠本200多元（人民幣，約為新台幣880元，下同），但他也說，只要客人不浪費就好，引來網友直呼「老闆格局大，生意必然好」。

根據陸媒《西部決策》報導，當時3名年輕人去自助火鍋店用餐，每人收費30元（約新台幣130元），鍋底費則為10元（約新台幣45元），等到酒足飯飽離去，老闆居然發現，他們喝掉60多瓶飲料。

老闆對此驚呼「3個孩子真的厲害，喝了60多瓶飲料」，還說飲料均是知名品牌，而非即期商品，仔細換算下來這筆交易肯定賠本，「算了一下，虧了200多元。」但他強調，既然開店就也不怕客人多喝，不要浪費就好。

老闆發現3名年輕人喝掉60多瓶飲料，非常驚訝。（圖／翻攝自微博／西部決策）

消息一出引發熱議，網友紛紛指出「我覺得吃飽喝足就好，不一定非得吃的夠本賺到才行」、「這樣喝會不會糖尿病」、「暴飲暴食很傷身體」、「老闆格局大，生意必然好」、「老闆很大氣」、「30元的自助火鍋店，能不能搬來我家門口」、「良心商家」，但也有人質疑「批發價3塊一瓶，算你70瓶好了，也才210元，三個人100塊，怎麼會虧200元呢」、「3人60瓶，當他每人喝了20瓶，每瓶拿罐裝算350ml，一人喝了至少7公升？不是，真能喝下去的嗎」。

更多 CTWANT 報導