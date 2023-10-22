俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，一生之中能被家人以外的人們掛念，是很幸福的事。一名女網友表示，爸爸生前是名普通的上班族，平時與家人互動不多。直到最近爸爸的告別式湧入許多朋友、同學，以及退休公司的同事與上司，外加送來的花圈、花籃、罐頭塔塞滿騎樓，她才發現爸爸人緣極佳，「爸，我小看你了。」

原PO在Dcard發文表示，爸爸退休之前是名普通的上班族，後來偶爾種田、打球、爬山，孩子平時有事都找媽媽，很少會找爸爸聊天，因此爸爸是家裡的「邊緣人」。爸爸過世以後，家人本想低調處理喪事，只有通知爸爸的兄弟姊妹、幾個要好的朋友，就連訃聞都沒發出幾張，結果家中沒過幾天陸續收到花圈、花籃、罐頭塔，數量多到塞滿騎樓。

原PO指出，等到舉行告別式當天，爸爸兒時的同學、過往職場的同事、打球的朋友都有到場參與，包括退休15年公司的現任總經理，也有帶領一群員工前來上香，甚至姪子畢業學校的主任、老師也有出現，此時身為女兒的她才發現，儘管爸爸生活圈不大，人緣卻很不錯，「雖然見不到面了，但我可以想像他嘴角上揚的表情了，『看，在家裡你們沒人理我，在外面我人氣多旺』。」

（圖／翻攝自Dcard）

另一方面，原PO開始反思個人的待人處世，「我走的時候，到底有誰會來看我？」她也透露，事前在任職10年的公司辦理請假手續，並對2名主管提到父親過世的消息，他們立刻就說沒空參加，讓她以為這很正常，後來驚覺並非全然如此，「那天是上班時間，我家離公司約十分鐘的路程。爸，抱歉，女兒的人緣不行。」

原PO指出，爸爸的過世一度讓她淚流不止，但能看到這麼多人到來參與最後一程，覺得爸爸生前有個友情富裕的人生，一定是很用心在交朋友，讓她感到非常欣慰，「爸，我小看你了。一路走好，女兒愛你。」

貼文一出網友也都非常感動，相繼指出「我爸過世的時候，一大堆人來看他，很多朋友千里迢迢開車3、4個小時從外縣市來送他一程」、「我是禮儀師，有時候在告別式現場，看過離世的人有這麼多的親朋好友來送最後一程，都蠻感動」、「我爺爺告別式的時候，上將、中將坐滿了禮堂，少將只能站著」、「真正的人生勝利組」、「我覺得不是妳人緣不行，而是年代真的在改變，以前的人與現在的人，待人處事、相處模式都不太一樣，但是爸爸一定很開心這麼多朋友來看他，我想他在那裡一定也很好」。

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