Netflix懸疑影集《模仿犯》入圍第58屆金鐘獎17項，共斬獲攝影獎、美術設計獎、創新獎3獎，更拿下「最具人氣戲劇節目獎」，男主角吳慷仁、姚淳耀在視帝獎項敗給薛仕凌，吳慷仁透露女友邵雨薇在他落馬後，有用《有生之年》台詞「讚讚讚，再加油」安慰。至於下個月還有金馬獎影帝之爭？他也回「讚讚讚」。

薛仕凌以《台灣犯罪故事—出軌》演出3集的戲份奪獎，引起PTT網友討論聲浪，吳慷仁表示：「以往賽制有其標準在，客觀上也覺得大家應該一起跟著進步，今年有人提的話，相信金鐘獎明年也會做討論，每年都會微調，一定是朝好的方向走。」覺得還是要替得獎的人拍手。吳慷仁說：「今年沒有明年也會有，每年入圍也開心跟所有夥伴打招呼聚在一起，其實大家都知道拍攝《模仿犯》不是非常容易，在國際得到許多肯定心裡是滿踏實的。走出去了，真的很重要！」

胡瓜前一天得獎時提到「常聽到人家問為何每次都在槓龜還來，我們要尊重這個行業，不然別人也不會尊重我」，吳慷仁覺得瓜哥講的讓他很感動，「入圍的人就是要來參加，人到，超好！人到，是最重要的支持，瓜哥講得超好，讓我很感動，要尊重自己拍過的東西。」

在頒發男主角之前，鍾欣凌拿吳慷仁的代言當哏，請外送員給吳慷仁空盒子，「麻煩你等一下自己上台，把自己的金鐘獎放進去。」沒想到獎落薛仕凌，吳慷仁說set哏之前就知道有這個橋段：「欣凌姊有先講，我只怕我演不好，尷尬。」並笑說空盒子好像有回收、拿去裝其他人的獎，似乎重複使用很久。

姚淳耀說自己很希望上台感謝劇組、導演給他很多幫助，但看到薛仕凌上台領獎還是很開心，「他真的很厲害！」未來仍希望有機會演更多好的作品。雖然爭視帝失利、沒得獎，但設計師老婆林羿安慰他上「紅毯5帥」，沖淡失落的心情，「有得獎，我感謝，沒得獎，我感恩，沒有那麼失落，看到仕凌得獎我也開心。」

在女配角獎敗北的邱偲琹，坦言有點感傷，畢竟童星出身的她已幻想進這殿堂10年了，透露經常在浴室幻想有一天上台致詞講感言、講到落淚。她雖失落，但安慰自己，將來還是有機會的。

《模仿犯》製作人曾瀚賢表示：「台灣不能更小看自己，相信故事可以傳遞更多價值，希望大家都能夠給自己更高的期許，我們將持續做出更好的故事，團隊也將會努力的往前不會停下來，未來也會有跨國的合作帶給大家。」製作人湯昇榮表示：「《模仿犯》在全球25個國家地區有很好的收視表現，欣慰讓全球關注到台灣。」