美食外送平台興起，讓許多忙碌的人不用離開辦公桌就能吃飯，然而有一名網友，點了將近千元的壽司，拿到的時候卻發現食物已經全部擠成一團，有如廚餘，他將慘狀PO上網後，引發網友討論問題出在外送員或是店家。

男網友在臉書「爆怨2公社」PO出一系列照片，只見兩盒原本該是看起來美味可口的壽司，全部往盒子右邊擠成一團，部分餡料掉了出來，生食與米飯也直接分離，讓他看到快氣炸。

男網友花了近千元點了兩大盒壽司，外送竟用直插放置餐點，果不其然壽司全部擠成一團，有如廚餘。(圖／爆怨2公社)

原PO不滿表示，點了快千元的壽司，看起來變得跟廚餘沒兩樣，他更控訴去拿餐的時候，發現外送員竟然是插直的，氣得直說不想跑外送，可以不用勉強硬接單，而且自己明明是一樓店面，連爬樓梯都不用，「我不靠北你要靠北誰？」

照片曝光引起討論，網友幾乎一面倒痛批外送：「現在外送員素質真的差很多」、「要怎樣的低X才會把壽司直插，一堆惡名都被這些人搞爛」、「那個玉米美乃滋可以飛成這樣太離譜」、「真的變綜合壽司了QQ」、「現在很多外送都抱著賺得很少，願意送就該偷笑了的心態」、「直接申訴，應該可以拿回金額」、「我當外送一年多，從來不敢直插食物，這腦袋在想什麼」。

但也有部分網友認為店家包裝有問題：「用這種盒子裝不翻也難吧」、「感覺店家該準備比較密合的盒子」、「沒用隔板隔就變這樣了」、「也可能是路面太顛簸」，對此原PO則反駁，用直插的他相信不管什麼盒子都沒用。