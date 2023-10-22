《她和她的她》女主角許瑋甯出席慶功宴。（粘耿豪攝）

《她和她的她》男主角李程彬出席慶功宴。（粘耿豪攝）

李程彬開心秀出紅內褲，許瑋甯雙手遮臉不敢看。（粘耿豪攝）

李程彬開心秀出紅內褲，許瑋甯、林奕嵐不敢看。（粘耿豪攝）

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮21日落幕，Netflix懸疑影集《她和她的她》囊括迷你劇男、女主角及新人、編劇等4項大獎，許瑋甯、李程彬、林奕嵐與主創團隊一起慶功，許瑋甯得獎後老公邱澤開心發聲：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣洗碗擦地。她是最棒的！」許瑋甯透露得獎後和老公邱澤通上電話，「他說他說了這些話，我就在電話那頭笑了，我只能說他很愛我」。

至於邱澤是否真的在她拍戲期間「洗衣洗碗擦地」，許瑋甯笑著說「他很幽默，略！」強調「很可愛啦，謝謝他」。媒體鼓勵她「喜上加喜」，她反問：「生小孩嗎？這是我能控制的嗎？可以嗎？」已為人母的丁寧忍不住幫腔：「到底要多努力啊？當女生已經夠努力了！」

有媒體覺得她金鐘禮服有些寬鬆，懷疑是否有喜，許瑋甯驚呼：「真的嗎？你們有看到我本人嗎？我已經快要窒息了，謝謝你們的期待，禮服真的滿貼身的，而且禮服是上台最後一刻才完工，我只是想要漂亮而已」。她後來透露近期甚至還瘦了4公斤，只有47公斤，記者慶功宴上看她全程腳踩細跟絕美高跟鞋擔心她腳不舒服，她還笑答：「一定要穿高跟鞋！不然你們又要說我懷孕！」

李程彬慶功宴上也兌現揭獎前承諾，在媒體面前拉出加持幸運的紅內褲，一旁的許瑋甯、林奕嵐都以雙手遮住眼睛，許瑋甯笑說：「我不想和他同框！」李程彬自己也說「我明天睡醒會後悔」。他表示，「很像在作夢，第一次入圍第一次得獎，媽媽還從8點多領獎後哭到11點多。我叫她不要再哭了，她說沒辦法，誰打電話給她，她就還是哭。」他說，上台領獎時是他35年來第一次對媽媽說「我愛妳」，因為媽媽很不喜歡他講這種話，過去一直找不到機會說，希望能透過不是他和她兩人的管道說，「得獎是一個滿好的管道」。得獎後要辦會不會要婚禮？他吃驚地說：「要先有對象啊！我沒有對象，單身很久了，元旦就單身滿4年了！」

丁寧坦言自己從來沒有那麼想要得獎，「是真的很想得獎！知道不是我，覺得唉，但范瑞君真的很厲害，我們一起演過舞台劇，我知道她有多強，是實至名歸，但我心中有想講的話，幸好編劇溫郁芳幫我講了，我相信上去領獎是帶任務、有訊息要傳達，希望受過創傷的人，透過這部戲得到更多理解，需要時有人伸出手接住他們，這是我最想講的話，好可惜無法上台講這些話，郁芳幫我講了、該講的話都講了」。

奪下最具潛力新人獎的林奕嵐：「覺得很開心，沒有想到會得獎，我的家人在美國看直播、看到我得獎，我媽一直狂哭。」

懸疑劇集《她和她的她》，由華文創及四方四隅團隊聯手製作，堪稱金鐘迷你劇集最大贏家，分別以許瑋甯「女主角獎」、李程彬「男主角獎」、林奕嵐「最具潛力新人獎」、溫郁方「編劇獎」，七個獎項中奪得四項大獎，對此監製葉如芬表示：「很開心我們的男女主角、新人還有編劇都拿到獎項，今天很歡樂。」

卓立導演感動分享：「想告訴每一位在黑暗中掙扎的觀眾，不論在哪個角落，黑暗的鏡頭不是黑暗而是光明，更要善待自己善待別人。」榮獲編劇獎的溫郁芳分享：「我畫了一個藍圖，然後藍圖很榮幸能請到如芬姐以及眾多優秀的演員，將它蓋成一個很會說故事的房子，歡迎大家進入到房子中感受故事要說的悲傷和破碎的靈魂，謝謝大家支持這部作品。」