如果接到死去親人來電，相信無論是誰都會嚇得魂飛魄散。一名媽媽在兒子的葬禮哭的傷心，就在這時突然接到自稱是親生兒子的來電，讓她嚇得要死，報警處理，警方調查後才發現超離奇真相。

綜合外媒報導，本月13日宏都拉斯拉恩塔拉達鎮(La Entrada)發現一名男孩屍體，滿身是血，並有多處槍傷、燒傷，臉部更是毀容。警方調閱失蹤人口後，依據男孩身形、特徵聯絡到了日前兒子失蹤的母親富恩特斯(Vilma Fuentes)，富恩特斯從手臂上的舊傷，認定對方就是愛兒烏爾維納(Adonay Urbina)。

#Tendencias | ¡Cruel equivocación! Una madre recibió una videollamada de su hijo cuando lo lloraba en su velorio. Le contamos qué fue lo que sucedió:https://t.co/u698SUbw3C — Vanguardia (@vanguardiacom) October 20, 2023

就在烏爾維納的喪禮進行到一半的時候，富恩特斯突然接到一通來電，對方表示自己就是烏爾維納，富恩特斯先是驚嚇不已，但隨即認為是惡作劇電話，但對方開視訊後，富恩特斯一看確實是自己的愛兒，意識到棺材裡的屍體身分不明後，急忙報警。

烏爾維納表示，自己是在3個禮拜前離開家鄉前往美國，抵達邊境後趕緊打電話給朋友，卻得知自己的葬禮即將開始，嚇得趕緊打電話給媽媽報平安。而警方再度調查屍體後，發現是鎮上另一名失蹤的15歲男孩薩爾明多，隨即通知真正的家人前來認屍，結束這場鬧劇，但薩爾明多為何而死仍在調查中。