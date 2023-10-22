一名工程師遭罹患憂鬱症的妻子長期家暴、精神耗弱的丈夫W男（化名）對妻子連刺13刀斃命，後續還分屍、棄屍，最終妻子只剩軀幹，頭和四肢都未找回，期間各種巧合和靈異不斷，重回苗栗頭份棄屍現場時天現異象，而撿獲裝著女死者軀幹行李箱的2名拾荒者，在短短一年內一人自戕、一人車禍身亡。

當年任職刑事局一大三組長、承辦員警鄭鴻志（現任刑事局警政監）回憶2005年的整起案情認為「情有可憫，但兇嫌手法殘忍、心思縝密，也印證法網恢恢、疏而不漏！」苗栗頭份分屍命案被害人是女性，曾剖腹產，年紀約30到40歲，但頭部、四肢傷口平整，手法殘忍讓人心驚，他推斷「兇手不想讓人知道被害人是誰」。

但就這麼巧，裝著死者軀幹的嶄新藍色行李箱被兩個拾荒者發現，鄭鴻志直指「沒有這咖行李箱案子不會破」！如當初W男只是用老舊行李箱或是上頭沒有任何可供識別的箱子，很難拼湊出整起案情，更遑論追到W男買行李箱藏屍的大賣場監視器畫面；此外，當時W男因為心虛等到天黑棄屍，卻遇上過年家戶大掃除垃圾多，子母車已滿，行李箱被放到最上面；最巧合是W男丟行李箱後，接著拾荒民眾路過眼尖看到，想一探究竟而打開。冥冥之中的諸多巧合交雜，才讓此案曝光，工程師殺妻案也成為他到警大、警專，講授「命案偵辦」課程的重要案例。

農曆年前拾荒民眾在垃圾子母車發現裝有人體軀幹的行李箱，警方專案小組曾到新竹城隍廟拜拜祈求偵辦順利。（圖／方萬民攝）

案件偵辦期間，由於當時鮮少驚悚無頭、無手腳分屍案，加上又在農曆過年前發生，全國關注，但現場跡證少，案情一度陷入膠著，轄區警方和刑事局組成專案小組，特地到新竹城隍爺廟拜拜，希望案情偵辦順利；也曾有記者幫測字，偵查隊長寫了「苦」字，被解為「人20天會說話」，最後案件21天偵破，抓到殺妻的工程師W男。

W男曾對警方自述「殺妻相當後悔」，後續到棄屍地點、苗栗頭份六合國小旁子母車模擬時，員警買來清香和金紙，W男頭戴安全帽哭成淚人，手持清香下跪向妻子道歉，此時天空突然飄起細雨，甚至連金紙都無法點燃。最讓員警們覺得詭異的是，發現軀幹箱屍的2名拾荒民眾，雙雙在一年內相繼死亡，一人是古怪的拿垃圾袋套頭輕生，另一人則是出車禍被撞死。

這起案件卻是憂鬱症和家暴交雜下的悲歌，W男殺了結髮妻子13刀，刀刀致命且集中在胸前。檢警查出，妻子罹患憂鬱症有暴力傾向，W男遭受其長期家暴、精神耗弱。鄰居在庭上證實「W男身上、脖子、臉上常有抓傷」、「看過W妻用刀抵女兒脖子」、「常看到W男掛彩，甚至夏天他也穿長袖」。

W男的鄰居和2個女兒出庭做證，指他長期遭憂鬱症的妻子家暴，最終法院判他12年徒刑。（圖／報系資料照）

而2個女兒曾出庭證稱，她們說媽媽會扯爸爸頭髮撞牆、用指甲抓傷他，摔東西、砸玻璃杯，還曾揚言要帶她們跳樓自殺，但爸爸都忍住，頂多回罵，但從不還手，有時獨自跑到陽台，媽媽仍追過去又打又罵。媽媽沉迷線上遊戲一天要甚至打12個小時，爸爸下班後，還要做家事，非常辛苦，由於媽媽很少煮飯，她們經常買便當吃「吃便當吃到怕」。2女兒說爸爸對她們很好，希望法官不要判太重。最終，W男被判12年徒刑並在2015年8月申請假釋。

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