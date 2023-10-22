第58屆金鐘獎21日落幕，轉播單位三立電視台昨晚除了為暴雷「戲劇節目」得獎者致歉外，又被眼尖網友發現另一個離譜超大烏龍。

金鐘58再爆超大烏龍！懷念故人照竟變在世「大阿哥」。(圖/翻攝PTT)

網友發現在懷念故人橋段，竟將「江長文」誤植「游天龍」照片。PTT網友發文，江長文去年墜樓身亡，指「如果是烏龍，真的會嚇死游天龍導演的親朋好友」，質疑製作單位搞錯，三立尚未回應。

PTT網友指出，江長文曾為中視第一小生，當初是「阿姑」周遊捧他出道，當江長文去年過世消息曝光，周遊還提供當年合作照片。網友指出，江長文過世時，就看到很多媒體誤植為游天龍的照片，昨天看到金鐘獎懷念故人的影片，就直接使用錯誤報導上的照片，十分無言。演員呂嘉興也留言說：「應該是搜尋出現導演的那張錯誤照片，金鐘奬工作人員就截圖引用了！真的是太誇張了」。有圈內人認為，應該是電視台工作人員太年輕，才會犯這種錯誤，但事前是否該請教資深前輩確認，無論對江或對游都不尊重。

江長文當年到美國拍連續劇《旅途》。（圖／李朝永提供）

江長文曾為中視第一小生，游天龍則曾與夏玲玲合作《金玉盟》，他扮演的「大阿哥」深入人心因而暴紅，從此被稱為永遠的大阿哥。

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