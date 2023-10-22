根據《童溫層》AI民調中心公布之2024「最支持的總統候選人」最新民調，支持度以民進黨賴清德35.0%最高，接著依序為民眾黨柯文哲31.3%、國民黨侯友宜26.6%、鴻海創辦人郭台銘7.1%；而《美麗島電子報》17日公布的總統大選追蹤民調，若為四腳督戰局，支持度依序為民進黨賴清德35.5%、國民黨侯友宜21.1%，民眾黨柯文哲17.5%，郭台銘5.8%。

對此，彭文正21日在《政經關不了》節目中表示，把《童溫層》AI民調跟《美麗島電子報》民調比較，最明顯的差別就是，在《美麗島電子報》的民調支持度中，侯友宜超過柯文哲，而侯、柯距離第一名的賴清德都有一段距離。

彭文正覺得，《美麗島電子報》的民調，侯友宜的支持度可能有被高估一點點，柯文哲則可能被低估一些，如果以《美麗島電子報》的四腳督支持度來看，郭台銘5.8％，跟《童溫層》AI民調的7.1％差不多，可是柯文哲僅17.5％，恐怕真的低估了，侯友宜21.1％則是「勉勉強強」。

彭文正點出，《童溫層》AI民調柯文哲只輸賴清德4個百分點，他分析支持郭台銘的人，票應該多會流向柯，並不會投給民進黨。

彭文正認為，郭台銘「差不多了」，大家可能已經開始棄保，郭喪失一個很好的時機，若很早就出手，不要跟國民黨勾勾纏，民調可能會是目前的好幾倍。

《童溫層AI民調中心》抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎，以「系統抽樣」的方式，先以台灣人口的比例分配設定電話撥打數量，第一次前測成功完訪的有效樣本為2374人，在信心水準95%時，抽樣誤差最大值為±2 %。