德州雙雄太空人、遊騎兵在美聯冠軍賽G5「天王山之戰」爆發衝突，起因是太空人投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）對遊騎兵賈西亞（Adolis García）的觸身球，大聯盟22日宣布將阿布瑞尤罰款與禁賽兩場！太空人3勝2負聽牌，如果阿布瑞尤不上訴，他就會錯過接下來G6關門戰以及可能的G7生死戰。
太空人總教練貝克（Dusty Baker）、投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、遊騎兵投手布許（Matt Bush）都遭罰款，兩位投手在剩餘的系列賽被禁止坐在板凳區。阿布瑞尤是太空人的布局投手，接受處罰就表示系列賽無法再上陣，若提出上訴將拖到系列賽打完才受罰，但若太空人晉級，他可能會在世界大賽前兩戰被禁賽。
賈西亞G5在第6局對太空人投手韋藍德（Justin Verlander）轟出超前的3分全壘打，賈西亞開轟之後非常得意，緩步走向一壘又大動作扔球棒。第8局再度輪到賈西亞打擊，中繼投手阿布瑞尤第一球就以觸身球招呼，賈西亞當場對捕手發飆，引發雙方清空板凳的衝突。
阿布瑞尤賽後宣稱他不是故意的：「我只是想投高處的內角球，結果我失手了，這單純是他反應過度。」大聯盟6位裁判不採信阿布瑞尤的說法，一致認定他是蓄意砸人、危害對手安全。
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